Still Wakes the Deep dévoile un nouveau trailer et sa date de sortie au Future Games Show

Horreur ou or noir ?

Dans cette courte nouvelle vidéo, on peut notamment apercevoir de nouveaux panoramas rencontrés dans cette gigantesque plateforme pétrolière placée totalement en quarantaine dans les années 1970, au large des frontières écossaises. Pour son retour à la première personne après Dear Esther, Everybody Gone to the Rapture ou encore Amnesia: A Machine for Pigs, The Chinese Room s’apprête à nous livrer une nouvelle expérience horrifique où semblent se mélanger différentes réalités.

En tant que travailleur sur cette plateforme pétrolière offshore, vous allez donc devoir lutter pour votre survie et retrouver le reste de l’équipage tandis qu’une violente tempête s’abat sur votre lieu de travail, le tout sans armes ni même pouvoirs. Mais entre ombres, bruits et présences suspectes, aller toujours de l’avant ne sera pas forcément la meilleure option.

La présence de Still Wakes the Deep hier soir au Future Games Show lui a permis de dévoiler sa date de sortie plus proche que nous le pensions, puisque le jeu sera disponible sur PC via Steam et Epic Games Store, mais aussi PlayStation 5 et Xbox Series X/S dès le 18 juin 2024. A noter que le jeu sera disponible dès son lancement dans le Xbox Game Pass. Découvrez ci-dessous de toutes nouvelles captures d’écran dévoilées par les développeurs et l’éditeur Secret Mode. Le jeu peut notamment être placé en Liste de Souhaits sur Steam.