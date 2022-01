Animal Crossing: Pocket Camp s’offre une grosse mise à jour avec la version 5.0.0

Le jeu mobile Animal Crossing: Pocket Camp, sorti depuis maintenant 4 ans, est un jeu mobile qui a rencontré un certain succès. Malgré les critiques concernant la répétitivité du titre ou encore son rythme encore plus lent qu’Animal Crossing: New Horizons, il ne faut pas oublier que cela reste un petit jeu mobile qui n’est là que pour faire passer le temps. Par ailleurs, pour lui redonner un petit vent d’air frais, une nouvelle mise à jour a été annoncé pour le titre !

Animal Crossing: Pocket Camp se la joue Club Med

L’annonce de la mise à jour s’est faite sur la chaîne YouTube Nintendo Mobile, et pas mal de nouvelles features sont ajoutées dans Animal Crossing: Pocket Camp pour améliorer l’expérience de jeu. L’idée est claire, agrandir les possibilités et l’effectif. On passe donc de 8 à 16 animaux qui peuvent rejoindre votre camping. Les activités seront donc plus vivantes.

Par ailleurs, un nouveau widget pour votre téléphone accompagnera la mise à jour. Une nouvelle façon d’allumer l’application, tout en vous donnant la date et les événements actifs dans le jeu. Si vous ne voulez pas y jouer, la simple présence du widget peut vous le faire télécharger.

En plus des nombreux ajouts de type customisation, autocollant ou nouveaux motifs, vous pourrez aussi dans cette mise à jour utiliser le nouvel outil pour organiser votre temps : le calendrier. Il y aura aussi un compteur de pas, assez anecdotique, ainsi qu’un « battle pass » à $0,99 pour le premier mois qui augmentera considérablement le nombre de récompenses possibles.

On ressent vraiment avec cette mise à jour, qu’Animal Crossing: Pocket Camp a envie de vous accompagner au jour le jour. Tenez vous au courant des dernières actualités et de la sortie de la mise à jour sur le site officiel.