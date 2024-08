Nintendo sonne le glas pour Animal Crossing Pocket Camp, enfin presque

Avis de fermeture pour Animal Crossing Pocket Camp

Pendant un temps, Nintendo a cherché à s’insérer sur le marché du jeu mobile avec diverses productions. Il y a eu Dr. Mario, Fire Emblem Heroes, Mario Kart Tour ainsi qu’Animal Crossing Pocket Camp. Dans ce titre d’accès gratuit résolument tourné vers le multijoueur et doté de micro-transactions ainsi que d’un abonnement, les joueurs se retrouvent en charge d’un camping. Comme d’habitude, il s’agit de développer la zone et de se lier d’amitié avec d’autres animaux anthropomorphes pour obtenir de nouveaux objets et éléments de personnalisation.

Ressources, quêtes journalières et défi parsèment la progression. Nintendo a depuis fait machine arrière, mais Animal Crossing Pocket Camp a su fédérer autour de lui une communauté engagée bien que réduite. Disponible dans le monde entier depuis le 21 novembre 2017, Animal Crossing Pocket Camp tirera bientôt sa révérence, du moins sous sa forme actuelle. Dans un communiqué envoyé plus tôt dans la journée, Nintendo déclare :

Nous vous contactons pour vous informer que le service pour Animal Crossing: Pocket Camp (…) sera interrompu le 28 novembre à 16:00. Les événements en jeu et les distributions d’objets se poursuivront jusqu’à la fin du service. (…) La vente en jeu de tickets verts sera interrompue peu avant la fin de service, le 27 novembre 2024 à 07:00. Assurez-vous d’utiliser tous vos tickets verts restants avant la fin de service. Il ne sera plus possible de s’abonner au Pocket Camp Club à partir du 28 octobre 2024 à 02:00. (…) Les utilisateurs et utilisatrices disposant d’un abonnement à Joyeux agenda, Joyeux assistant, et/ou Joyeuse collection, qui s’étend au-delà du 28 octobre 2024 pourront continuer à profiter des avantages liés jusqu’à la fin du service le 28 novembre 2024 (à l’exception du Pocket Camp Club Journal et des avantages distribués chaque mois tels que les tickets verts et les gâteaux de la chance).

Quand y’en a plus, y’en a encore !

Nintendo remercie tous les joueurs, et on aurait pu s’arrêter là. Sauf que contrairement à beaucoup de jeux du genre qui se contentent de disparaître, Animal Crossing Pocket Camp ne va pas mourir. Dans le même communiqué, l’éditeur japonais annonce que le titre reviendra prochainement dans une version payante qui ne nécessitera aucune connexion à Internet (à part pour le téléchargement des données).

Cette nouvelle version « premium » ne contiendra aucune micro-transaction, et les joueurs actuels pourront y transférer leurs données de sauvegarde en associant le titre à leur compte Nintendo. Entre les lignes, l’éditeur laisse entendre que les fonctionnalités en ligne propres à cet épisode mobile d’Animal Crossing vont tout simplement disparaître. Pour en savoir plus sur la nouvelle version d’Animal Crossing Pocket Camp, rendez-vous nous est donné au mois d’octobre. Reste à savoir si les joueurs répondront présent pour cette formule dépourvue du coeur de sa proposition initiale.