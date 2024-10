Animal Crossing Pocket Camp Complete sortira le 3 décembre, tout savoir sur l’application payante

Les vacances deviennent payantes

Pour justifier le passage à une application payante (et pour une somme loin d’être dérisoire soit-dit en passant), Nintendo va apporter quelques ajouts et améliorations pour sa version hors-ligne, justifiant au passage un léger changement de nom. Animal Crossing Pocket Camp Complete reprend le concept initial, où l’on doit toujours gérer son camping et répondre aux besoins de ses campeurs, tout en apportant quelques petites nouveautés.

Au revoir Animal Crossing Pocket Camp, l’application initiale va ainsi fermer ses portes le 28 novembre prochain dans l’après-midi, à 16h. Bonjour l’édition « Complete », qui n’est autre qu’une alternative hors-ligne et payante, à laquelle on a greffé quelques changements. Des CampiCartes vont faire leur apparition pour créer une carte avec votre plus belle pose en compagnie de votre campeur favori, tandis que le Mont Chanson rassemblera vos compagnons dans un nouvel endroit chaleureux, où Kéké donnera sa meilleure prestation musicale. Et s’il n’y aura plus d’événements connectés, on retrouvera tout de même les traditionnels tournois de pêche, les événements de jardinage et autres events saisonniers tout au long de l’année (dont quelques-uns inédits).

Puisqu’il faudra payer à l’acquisition, la boutique et les microtransactions disparaissent, tout comme les abonnements mensuels et l’envoi de cadeaux à ses amis. D’ailleurs, le prix est connu : 9.99€ pour mettre la main dessus avant janvier 2025, avant que le tarif bascule à 19.99€ après cette période de lancement. Si vous souhaitez retrouver votre progression, pas de panique, il sera possible de faire un transfert en vous connectant à un compte Nintendo. Attention, il faudra réaliser cette opération de sauvegarde avant le 2 juin 2025.

Animal Crossing Pocket Camp Complete sera lancé dans la journée du 3 décembre 2024 sur iOS et Android. La récene bande-annonce visualisable plus haut vous résume tous les changements attendus.