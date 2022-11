Accueil » Actualités » Among Us est maintenant jouable en réalité virtuelle sur certains casques VR

Sorti en 2018, Among Us est d’abord passé inaperçu, avant de connaître un véritable succès un peu plus d’un an après sa sortie initiale. Le jeu indépendant est ensuite rapidement devenu l’un des titres les plus populaires et a connu de nombreux portages sur quasiment l’ensemble des plateformes actuelles. Aujourd’hui, c’est en réalité virtuelle que l’on peut démasquer les imposteurs.

Qui va se faire éjecter en VR ?

Projet annoncé en décembre 2021 lors de la cérémonie des Game Awards, cette version en réalité virtuelle a pris quasiment un an avant d’être déployée. Estampillée simplement Among Us VR, cette itération permet de retrouver le concept de l’imposteur mais avec un casque sur la tête. Le tout est bien sûr pensé pour la réalité virtuelle, avec un jeu qui a été entièrement développé à cette occasion.

Among Us passe ainsi à la première personne pour des parties plus immersives et qui correspondent davantage aux standards de la VR, avec des options de déplacement que l’on peut effectuer à une ou à deux mains. Divers paramètres de confort sont également proposés histoire de jouer sur les réglages que l’on souhaite. Vendu comme un standalone, c’est-à-dire, un vrai jeu à part entière avec sa propre communauté, le titre aura également droit à des mises à jour à l’avenir.

Pour l’instant, il n’est jouable que sur PC, via Steam et le store Oculus. Meta Quest Pro, Meta Quest 2, HTC Vive ou encore les autres casques compatibles Steam VR. Pour les versions PlayStation VR, il faudra encore patienter.