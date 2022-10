Meta Quest Pro : Voici où précommander le casque de réalité virtuelle

Facebook, ou plutôt Meta, a dévoilé hier son nouveau casque de réalité virtuelle avec le Meta Quest Pro. Et comme son nom l’indique, ce casque semble avoir été conçu à destination des professionnels, ou bien de celles et ceux qui souhaitent avoir l’expérience ultime de la VR. Cet appareil surpuissant ne nous fera pas languir très longtemps puisque Meta a d’ores et déjà lancé les précommandes sur Amazon. Voici tout ce qu’il faut savoir sur le Meta Quest Pro et où l’acheter.

Quand sortira le Meta Quest Pro ?

Meta ne compte pas nous faire patienter pour mettre la main au portefeuille. Le Meta Quest Pro vient tout juste d’être annoncé, mais heureusement, il ne va pas falloir l’attendre trop longtemps. Le Meta Quest Pro sera disponible dès le 25 octobre prochain. Les accessoires qui sont conçus pour aller avec ce casque, comme les écouteurs, sortiront aussi à la même date.

Quel est le prix du Meta Quest Pro ?

C’est sans doute le point qui fâche. Le Meta Quest Pro est affiché au prix de 1 799,99 €. Eh oui, ce n’est pas donné c’est sûr, et c’est le prix à payer pour disposer de toute cette technologie à la pointe de ce qui se fait aujourd’hui.

Pour ce prix, vous aurez accès au casque bien entendu, mais aussi aux manettes Meta Quest Touch Pro, une station de recharge, ou un adaptateur USB-C 45W. Voici tout ce que l’on pourra retrouver dans le Meta Quest Pro :

Casque Meta Quest Pro

2 manettes Meta Quest Touch Pro

Station de charge

Adaptateur secteur USB-C

Câble de recharge pour manette

Câble de recharge

2 pointes de stylet

2 anneaux anti-lumière partiels (gauche et droite)

Attache-câble

Couvercle de protection

Chiffon de nettoyage

2 dragonnes

Où trouver le Meta Quest Pro au meilleur prix ?

Etant donné que le Meta Quest Pro vient tout juste d’être annoncé, difficile de trouver des revendeurs qui proposent des offres attrayantes. On reste sur le prix de base du casque, à savoir 1 799,99 €. Il ne devrait pas y avoir de promotions sur le casque avant un moment, sauf si celui-ci ne réalise pas les objectifs de ventes de Meta.

On retrouve aujourd’hui le Meta Quest Pro en précommande chez Amazon, pour le prix affiché par le constructeur. La livraison est estimée au 25 octobre prochain. Il est aussi possible de l’acheter sur le site officiel

Quelles sont les caractéristiques techniques du Meta Quest Pro ?

Pour ce prix, vous vous doutez bien que le Meta Quest Pro n’est pas tout à fait comme les autres casques VR du marché. Il embarque une technologie bien supérieure, qui doit justifier son tarif.

Voici les caractéristiques techniques du Meta Quest Pro :

RAM : 12 Go

Stockage : 256 Go

Processeur : Snapdragon XR2+

10 capteurs de résolution

Taux de rafraîchissement : 90 Hz à 120 Hz

Type de lentille : Pancake

Champ de vision : 110°

Les autres produits Meta Quest

Si le Meta Quest Pro vous branche déjà et que vous n’avez pas peur de vous faire un petit achat plaisir, Meta a pensé à vous avec d’autres accessoires disponibles pour le casque. On retrouve par exemple les Écouteurs VR Meta Quest Pro, qui sont vendus au prix de 49,99 €.

Enfin, si tout cela est bien trop cher pour vous mais que vous souhaitez tout de même goûter à la réalité virtuelle, le Meta Quest 2 est toujours disponible et très performant pour son prix.

Disponible dès 449,99 € pour sa version 128 Go et à 549,99 € pour sa version 256 Go, ce casque vous permettra d’avoir accès à un large catalogue de jeux et d’expériences en réalité virtuelle, et ce de manière simple. Vous recevrez même l’excellent Beat Saber pour tout achat de ce casque.