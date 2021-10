Alan Wake Remastered : Une version Switch a été classifiée chez l’ESRB

Alors qu’Alan Wake vient tout juste d’effectuer son retour sur les consoles Xbox et PlayStation en plus du PC avec son remaster, la question d’une version Switch se pose forcément, étant donné que le jeu de base a une dizaine d’années. La rumeur autour d’une version sur la console de Nintendo s’est renforcée ces dernières jours lorsque l’on a vu Alan Wake Remastered listé sur Switch chez un organisme sérieux.

Une version presque acquise à ce stade

C’est chez l’ESRB, le système de classification américain (équivalent de PEGI chez nous), qui a listé Alan Wake Remastered sur Switch, alors que rien n’a été annoncé du côté de chez Remedy ou même Nintendo. Ce n’est pas la première fois qu’une telle version est listée, puisqu’elle apparaissait déjà chez le système de classification brésilien il y a quelques semaines, comme l’avait rapporté VGC.

On sait que lorsque ce genre de choses arrive, il est plus que probable que cela se concrétise dans les jours ou semaines à venir. On a eu un récent cas avec la Castlevania Advance Collection.

Remedy n’a pas encore communiqué sur cette affaire, on attendra donc une déclaration officielle pour affirmer que Alan Wake Remastered arrive sur Switch ou non.