Castlevania Advance Collection est disponible sur PC, PS4, Xbox One et Nintendo Switch

C’était un secret de polichinelle suite à de nombreux listings chez différents organismes de classification à travers le monde, et on s’attendait à ce que tout soit révélé pendant le Nintendo Direct. Et ça n’a pas manqué, Castlevania Advance Collection a bien été officialisé durant la dernière émission de Nintendo, en nous faisant la surprise d’être immédiatement disponible.

4 jeux en 1

Plus besoin d’attendre pour découvrir cette compilation, Castlevania Advance Collection est d’ores et déjà disponible à l’achat pour moins de 20 euros, et contient les jeux suivants :

Castlevania: Circle of the Moon

Castlevania: Harmony of Dissonance

Castlevania: Aria of Sorrow

Castlevania: Dracula X

Cette compilation a aussi droit à quelques bonus, comme une galerie avec des artworks inédits, la possibilité de revenir en arrière pour éviter l’échec, des sauvegardes rapides, ou encore les trois versions différentes de chaque jeu (japonaise, américaine ou européenne).