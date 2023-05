Alan Wake 2 : THQ Nordic aimerait visiblement aider Remedy à sortir une version physique du jeu

THQ Nordic a un passif avec la licence Alan Wake puisque l’éditeur avait contribué au développement d’une version physique du jeu sur PC pour le premier épisode de la série. C’est pourquoi il s’est aussi proposé sur Twitter pour distribuer une version physique d’Alan Wake 2, sur le ton de la plaisanterie, mais peut-être pas totalement :

L’appel est donc lancé mais rien ne dit que Remedy changera d’avis sur la question. On espère en tout cas qu’une version physique puisse voir le jour d’une façon ou d’une autre, ne serait-ce que pour la préservation de l’œuvre.

Pour rappel, Alan Wake 2 est prévu pour le 17 octobre sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series.

@alanwake @remedygames I mean… we did the disc version of Alan Wake for PC back in the day ICYMI 😉

And just because ONE person (or company) does not love physical, there is plenty who still do. Give it some thought. We'd love to go at it again! Full circle and all.

— THQ Nordic in the Dark (@THQNordic) May 25, 2023