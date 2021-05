Aerial_Knight’s Never Yield sortira aussi le 19 mai sur PS4 et Xbox One

Prévu initialement pour sortir le 19 mai prochain sur PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S et Switch, Aerial_Knight’s Never Yield, le runner narratif en 3D développé par Neil Jones et édité par Headup, sera également disponible à cette même date sur PlayStation 4 et Xbox One.

Un titre facile à porter sur plusieurs plateformes

Comme l’indique Mark Aldrup, le responsable du développement au sein de l’entreprise allemande, dans son communiqué : « Le jeu ayant été conçu avec Unity et fonctionnant sans problème sur Nintendo Switch, il était facile de le faire fonctionner sur ces plateformes encore populaires ». Une bonne nouvelle pour les joueurs et les joueuses qui ne sont pas encore parvenu(e)s à obtenir une console next-gen.

Pour rappel, Aerial_Knight’s Never Yield vous mettra dans la peau de Wally, un personnage qui doit semer ses poursuivants à travers différents niveaux prenant place dans un Détroit futuriste au style oriental à cause de documents sensibles qu’il a dérobés et qui peuvent changer le destin de sa ville.

Rendez-vous dans deux petites semaines pour savoir ce que le titre nous réserve.