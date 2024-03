Aerial_Knight’s We Never Yield : La suite du runner Aerial_Knight’s Never Yield annoncée pour cet été sur PC

Le 1er opus gratuit jusqu’au 7 mars sur l’EGS

Promettant d’intégrer un gameplay toujours autant bourré d’action que par le passé, axé sur de la course d’obstacles et des combats contre divers ennemis, cet opus aura la particularité de pouvoir être également joué en coopération locale avec un ou une autre joueur/joueuse. Nous y retrouverons ce cher Wally qui, accompagné de son frère jumeau Lone, cherche à vaincre Queen Karmic, leur tante maléfique, afin de sauver le royaume qu’ils ont été tous les deux contraints d’abandonner pendant leur enfance. Côté réalisation, la direction artistique « afrofuturiste » ainsi que la bande-son endiablée et enivrante qui avaient fait le charme du premier épisode seront de retour.

Rendez-vous d’ici quelques mois pour découvrir Aerial_Knight’s We Never Yield sur PC. Notez également qu’à l’occasion de l’officialisation du titre, Aerial_Knight’s Never Yield peut être récupéré gratuitement sur l’Epic Games Store dès maintenant et jusqu’au 7 mars prochain.