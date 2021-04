Aerial_Knight’s Never Yield

Aerial Knight's Never Yield est un jeu de type runner dans lequel Wally, le personnage principal, dérobe des preuves sensibles qui pourraient changer le destin de sa ville. Malheureusement, la vérité a un prix et notre protagoniste doit désormais courir pour semer ses assaillants à travers différents niveaux prenant place dans un Détroit futuriste au style oriental. Sprinter, sauter, glisser, différentes actions sont possibles afin d'éviter les obstacles et le titre affiche une bande-son réalisée par un compositeur de Détroit en plus de contenir les voix de bien d'autres artistes du monde entier.