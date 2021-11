Activision-Blizzard : Nintendo réagit également face à la situation

Depuis les révélations du Wall Street Journal concernant l’actuel patron d’Activision, Bobby Kotick, les géants de l’industrie ont fait part de leur indignation face à cette situation. Après PlaySation et Xbox, le triumvirat est désormais complet avec la prise de parole de Nintendo via sa branche américaine.

« Angoissant et dérangeant »

Comme ses homologues Jim Ryan (PlayStation) et Phil Spencer (Xbox), Doug Bowser, le président de Nintendo of America, se joint à la condamnation générale vis à vis d’Activision-Blizzard. C’est à travers un email interne, révélé par Fanbyte, que l’homme exprime son ressenti :

« Comme vous tous, j’ai suivi les derniers développements avec Activision Blizzard et les révélations concernant le harcèlement sexuel et la toxicité dans l’entreprise… Je trouve ces récits angoissants et dérangeants. Ils vont à l’encontre de mes valeurs et de celles de Nintendo. »

D’après l’email, Nintendo a été en contact avec Activision et a pris des mesures bien que l’on ne sache pas précisément en quoi elles consistent. On apprend aussi Nintendo a travaillé avec l’ESA, une organisation de lobbying à laquelle appartiennent Nintendo et Activision Blizzard. Bowser a précisé que Nintendo travaille avec l’ESA pour « renforcer ses positions sur le harcèlement et les abus dans l’espace de travail ».

Dernièrement, Bobby Kotick a déclaré envisager de quitter son poste s’il ne parvenait pas à régler la situation.