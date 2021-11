Activision-Blizzard : Phil Spencer s’invite dans l’affaire, la pétition demandant le départ de Kotick rassemble 1300 signatures

Le feuilleton de la semaine, c’était les nouvelles révélations du Wall Street Journal sur le rôle de Bobby Kotick au sein de toutes les affaires d’Activision-Blizzard. Face à l’ampleur médiatique qui a suivi, pour la toute première fois, une grand patron d’une autre boite s’est exprimé sur le sujet, et pas n’importe lequel, puisque c’était Jim Ryan de PlayStation. Et c’est désormais son homologue chez Xbox, Phil Spencer, qui prend la parole pour s’indigner sur tout ce qui a été révélé et la façon dont Activision a répondu.

P3 se lance dans la bataille

Spencer a lui aussi envoyé un mail à ses équipes en partageant l’article du Wall Street Journal. Dans ce mail, il dit être « très dérangé et troublé par les événements horrifiques » qui se sont déroulés dans l’entreprise de Bobby Kotick, et ajoute qu’il « évalue tous les aspects de la relation entre Xbox et Activision-Blizzard afin d’y apporter des ajustements » si cela est nécessaire. Il continue en déclarant que l’éditeur n’a pas pris les mesures adéquates pour lutter contre les discriminations et le harcèlement.

Une sorte de mise en garde donc, encore plus claire que celle de Jim Ryan, à laquelle Activision a répondu très vaguement via une déclaration chez IGN, en disant que l’éditeur prenait en compte les retours des deux partenaires que sont Xbox et PlayStation, tout en s’engageant à aller plus loin dans les changements mis en place.

Cette non-réponse n’a pas empêché une pétition de circuler au sein de l’entreprise, avec maintenant près de 1 300 signataires, qui demande le départ de Bobby Kotick. Malgré ce que l’on pourrait penser, ce chiffre est encore très minoritaire chez Activision-Blizzard, mais il existe une autre pétition lancée par ABK Working Alliance, où vous pouvez directement participer si vous souhaitez faire avancer les choses chez l’éditeur.