2B (NieR Automata) sera disponible dans Granblue Fantasy Versus: Rising dès le 20 février

Avec un costume pour Zeta en bonus

Vous pourrez donc jouer avec l’automate dès le 20 février prochain, date à laquelle sera lancée la version 1.2 du jeu de combat. Et si vous souhaitez en savoir plus sur les coulisses de ce crossover, on vous renvoie à notre interview de Tetsuya Fukuhara, directeur de la licence Granblue Fantasy, qui nous en dit un peu plus.

Le DLC sera payant (et compris dans le Season Pass, mais pas la mise à jour en elle-même, même si elle se contentera simplement de nous permettre d’équiper des armes dans les salles online avec nos personnages chibis. En plus de pouvoir découvrir tous les combos de 2B, vous pourrez aussi débloquer un costume premium pour Zeta, qui va revêtir son plus beau bomber pour l’occasion. Un costume qui sera donc lui aussi compris dans le Season Pass.

Granblue Fantasy: Versus Rising est disponible sur PC via Steam, PlayStation 4 et PlayStation 5.