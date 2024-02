2B tranche dans le vif

Depuis sa révélation pendant les fêtes de fin d’année, 2B n’a pas arrêté de se montrer, que ce soit sur les réseaux sociaux ou dans différentes vidéos teasing. Cygames et Arc System Works sont décidément ravis de cette collaboration avec Square Enix, comme nous l’avait fait comprendre le directeur de la licence dans une récente interview. Et on les comprends puisque les premières images de gameplay laissaient entrevoir un gameplay dynamique et probablement grisant manette en main.

L’androide de NieR Automata est donc disponible aujourd’hui dans Granblue Fantasy Versus: Rising via un DLC payant (et compris dans le Season Pass). Après SoulCalibur, l’héroïne intègre le roster d’un autre jeu de combat. Les fans reconnaîtront quelques lames bien connues. Pour mettre la main dessus, comptez 7.99€ à l’unité ou via le Pass 1 listé à 34.99€.

Comment jouer 2B dans Granblue Fantasy Versus: Rising ?

Histoire de nous montrer ses mécaniques tout en nous donnant quelques bases pour apprivoiser le combattant, les développeurs ont mis en ligne une vidéo façon « guide du personnage ». Elle met de côté le système traditionnel du jeu pour mettre en avant une jauge de compétence unique qui se réduit au fil des coups spéciaux portés et qui se réalimentent avec le temps. Il faut d’ailleurs bien admettre que 2B dispose d’une palette de coups assez impressionnante.

Quelle nouveauté dans la 1.2.1 ? Un équilibrage ?

En plus d’accueillir de DLC comprenant le personnage, une piste musicale et d’autres joyeusetés, la mise à jour 1.2.1 a été déployée. Rien de bien notable, si ce n’est l’ajout de quelques éléments issus de Princess Connect! Re: Dive, un délai de latence moins important sur PlayStation, quelques correctifs de bugs, la possibilité de choisir l’Océanie comme serveur et un indice de réseau (RTT) ajouté pour les matchs classés et casual en ligne. Malheureusement, pour l’équilibrage, il faudra patienter jusqu’à la 1.3.

Granblue Fantasy: Versus Rising est disponible sur PC via Steam, PlayStation 4 et PlayStation 5.