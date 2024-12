Surprise, Eternal Strands et son monde envoûtant débarquent très prochainement sur PC et consoles

La Tisseuse débarque très bientôt

Nous avions d’ailleurs déjà pu poser les mains sur le jeu développé par des vétérans de l’industrie si vous voulez connaître nos premières impressions. Le trailer présenté nous a aussi permis d’apprendre que l’actrice Amelia Tyler (la narratrice de Baldur’s Gate 3) doublera en version originale une entité à la voix douce mais inquiétante à la fois.

Le trailer présenté ce soir nous a aussi permis de voir les nombreuses possibilités liées à notre héroïne et de découvrir que du contenu post-lancement est en préparation en collaboration avec le Creative Studio III de Square Enix avec une nouvelle créature, des équipements d’armure et des armes.

Pour rappel dans Eternal Strands, un jeu d’action-aventure développé sous Unreal Engine 5, vous incarnez Brynn, une jeune et courageuse Tisseuse déterminée à utiliser ses puissantes capacités magiques liées au feu, à la glace ou encore à la télékinésie, et son arsenal d’armes enchantées pour rendre à son peuple sa gloire d’antan, dans un monde où la physique prime plus que tout. L’occasion de partir à la recherche des mystères perdus de l’Enclave et d’affronter d’imposants colosses au cours de votre aventure, dont la genèse nous était racontée lors d’une vidéo publiée pour notre dernier AG French Direct.

Sortez vos agendas, Eternal Strands sera donc disponible dès le 28 janvier prochain sur PC via Steam et Epic Games Store, PS5 et Xbox Series X/S. Et nous l’apprenions au mois d’octobre, Eternal Strands sera aussi disponible dès le premier jour dans le Xbox Game Pass. Vous pouvez ajouter le jeu à votre liste de souhaits sur Steam.