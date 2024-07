Orcs Must Die! Deathtrap marque le retour de la licence de tower-defense, avec plein de nouveautés

Un épisode à la sauce rogue-lite

Les bases ne changent presque pas dans Orcs Must Die! Deathtrap. On est toujours en face d’un tower-defense mêlé à un jeu d’action à la troisième personne, dans lequel vous devez repousser des hordes de créatures, le tout dans un univers coloré et bourré d’humour. Dans ce nouvel épisode, vous incarnerez cette fois-ci des Mages de Guerre, disposant chacun de leurs propres capacités.

On en retrouve six au total, que l’on devra apprendre à connaître pour bien gérer les synergies entre eux, notamment en coopération puisque le titre sera jouable jusqu’à quatre personnes, sauf si vous préférez opter pour le solo.

Cet Orcs Must Die! Deathtrap adopte aussi une structure rogue-lite avec des parties qui ne vont jamais se ressembler et des événements aléatoires qui feront en sorte de renouveler constamment l’expérience. Toutes les vagues d’ennemis auront des buffs et des débuffs aléatoires, tandis que les conditions météorologiques pourront renverse le cours d’une bataille. Entre chaque vague adverse, vous pourrez revenir au château pour booster vos personnages et vos pièges.

Orcs Must Die! Deathtrap est aujourd’hui prévu pour le début d’année 2025 sur PC (Steam et Epic Games Store) et Xbox Series seulement. Si vous ne connaissez pas la licence, c’est le moment ou jamais de franchir le pas étant donné que les eux de la série sont en promotion sur Steam jusqu’au 31 juillet.