Citizen Sleeper 2: Starward Vector ajoute des versions PS5 et Switch et annonce sa sortie pour le début d’année 2025

Le réveil aura lieu en 2025

Le genre ne plaira pas à tout le monde, mais Citizen Sleeper mérite assurément le coup d’œil pour sa richesse narrative. Nul doute que Citizen Sleeper 2: Starward Vector sera à l’a hauteur tant il semble reprendre toutes les bases du premier épisode, tout en les améliorant. On découvre cela avec un nouveau trailer de gameplay qui a été diffusé dans la soirée.

Ce nouvel aperçu a aussi permis de confirmer qu’en plus du PC et de la Xbox Series, ce deuxième épisode visait également une sortie sur Nintendo Switch ainsi que sur PlayStation 5. On imagine malgré tout qu’il sera surtout joué via les deux premières plateformes étant donné qu’il sera intégré au Xbox Game Pass dès son lancement. Et quand exactement ? On ne le sait pas encore précisément, mais on peut déjà dire qu’il arrivera au début de l’année 2025.