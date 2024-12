Revenge of the Savage Planet montre de nouvelles images avant sa sortie prévue en mai prochain

Votre nouveau jeu de plateforme préféré

La présence du jeu de Raccoon Logic dans cette conférence qui se tient juste avant les Game Awards du 12 décembre prochain a permis de se focaliser sur les possibilités accrues de ce nouvel épisode en terme d’aventure, de personnalisation mais aussi des délirantes façons de détruire d’étranges créatures, grâce à un nouveau trailer présenté pour l’occasion.

Dans cette nouvelle vidéo de présentation qui débute avec le retour d’un Martin Tweed (PDG de Kindred Aerospace dans le premier volet), on peut remarquer que ce nouvel opus devrait reprendre les codes délirants et colorés de son ainé, avec davantage de gadgets, de monstres, mais aussi de nouvelles possibilités de collaboration à deux joueurs et surtout de la customisation de votre base, une nouveauté dans la licence. Le jeu devrait proposer pas moins de 4 planètes à visiter et semble davantage se rapprocher d’un High on Life dans l’approche que d’une copie conforme du premier volet, bien que l’exploration semble toujours au cœur de l’expérience.

Revenge of the Savage Planet est donc désormais attendu en mai 2025 sur PC via Steam, GOG et Epic Games Store, PlayStation 4, PlayStation 5 et Xbox Series X/S. L’occasion (surprenante) d’apprendre que le jeu n’est donc pas exclusivement attendu sur consoles de nouvelle génération, mais qu’il devrait bénéficier d’une édition physique sur Xbox Series et PS5. Avant sa sortie au printemps prochain, les développeurs nous donnent rendez-vous pour une nouvelle présentation de gameplay le 17 décembre prochain. Vous pouvez déjà l’ajouter à votre liste de souhaits sur Steam notamment.