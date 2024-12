Cairn, le jeu de varappe français signé The Game Bakers montre un nouveau trailer et annonce une démo déjà disponible

Après nous avoir surpris avec Furi et avoir mis en scène une fable d’amour avec Haven, le studio français The Game Bakers annonçait cet été leur prochain jeu, Cairn, un jeu de simulation d’escalade, seulement un an après la sortie d’un autre jeu d’escalade français, Jusant. Le jeu s’est de nouveau présenté en ce début décembre et a même annoncé une jolie surprise, une démo, déjà disponible sur Steam, pour celles et ceux en quête de liberté.