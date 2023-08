Zenless Zone Zero sort de l’ombre avec du nouveau gameplay, tandis que Honkai Star Rail débute ses essais sur PS5

Zenless Zone Zero n’a rien de neuf pour nous

Si vous attendez des dates, vous risquez fortement d’être déçus. L’action-RPG Zenless Zone Zero était bien de retour à la Gamescom, mais uniquement pour nous présenter un peu plus de gameplay, avec un système de combat plus nerveux que jamais. Revoir le jeu est plutôt agréable, mais on a toujours aucune idée de quand il sortira sur PC, iOS et Android, ce qui est regrettable.

Honkai Star Rail arrive bientôt sur PS5

Mais Genshin Impact et Honkai Star Rail étaient aussi de passage à Cologne avec quelques annonces. On passera rapidement sur le premier qui est simplement venu nous rappeler que la région de Fontaine était disponible (en plus d’annoncer quelques dates pour des concerts).

La grosse annonce à retenir concernait plutôt Honkai Star Rail, puisque l’on apprend que les inscriptions pour la bêta du jeu sur PS5 débutent dans la journée de ce mercredi 23 août. La sortie de cette version se rapproche donc, peut-être pour la version 1.4 du jeu ?

Honkai Star Rail est pour le moment disponible sur PC, iOS et Android. N’hésitez pas à consulter nos guides pour en savoir plus.