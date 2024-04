Zenless Zone Zero : Une bêta aura aussi lieu sur PlayStation 5 pour le nouvel action-RPG de HoYoverse

Le titre sera enfin jouable sur PS5

C’est la première fois que le jeu sera jouable sur la console de Sony, étant donné que les phases de bêta du jeu étaient jusqu’ici réservées au PC et aux mobiles. On ne sait pas encore quand ce test technique aura lieu mais ce n’est qu’une affaire de jours désormais, puisque HoYoverse vous demande de vous inscrire jusqu’au 17 avril maximum (à 9 heures du matin) avant que les inscriptions soient fermées.

Si vous souhaitez tester le jeu sur PS5, vous devez donc vous rendre sur le site officiel de Zenless Zone Zero pour remplir un sondage avant d’avoir une chance de participer à la bêta. Vous aurez ensuite besoin de 40 Go de libre pour installer le jeu, tout en gardant en tête que votre progression dans votre partie ne sera pas conservée dans le jeu final lors de sa sortie.

Zenless Zone Zero sortira sur PC, PS5, iOS et Android. Si vous souhaitez en savoir un peu plus sur ce free-to-play, n’hésitez pas à consulter notre dernier aperçu à son sujet.