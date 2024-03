Le gacha Zenless Zone Zero s’offre une nouvelle phase de test, les inscriptions sont ouvertes

Dernier échauffement avant le lancement ?

Une nouvelle bêta va avoir lieu d’ici peu et sera nommée « Test d’amplification ». Elle inclura quelques corrections par rapport aux retours effectués par la communauté sur la dernière bêta, que ce soit sur les combats (avec de nouveaux enchaînements dits « Bangbous », avec les petites peluches) ou sur la navigation entre les différentes phases de jeu, et c’est tant mieux, puisque c’était le détail le plus critiqué du titre à ce jour. On découvrira également un nouveau personnage jouable ainsi qu’une épreuve supplémentaire avec « La Défense de Shiyu ».

Il s’agira très probablement du dernier essai avant le lancement du jeu, qui se profile toujours pour cette année 2024. Vous pouvez d’ores et déjà vous inscrire pour cette bêta en vous rendant sur le site officiel du jeu.

Zenless Zone Zero sortira sur PC, PS5, iOS et Android. Si vous souhaitez en savoir un peu plus sur ce free-to-play, n’hésitez pas à consulter notre dernier aperçu à son sujet.