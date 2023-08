Honkai Star Rail : Tout savoir sur la version 1.3 (Dan Heng, Fu Xuan, nouveaux modes, cap d’énergie…)

Un nouveau chapitre pour conclure l’arc en cours

La grosse bataille sur le Luofu de Xianzhou est peut-être terminée, mais ce n’est pas pour autant que vous allez voyager tout de suite vers un nouveau monde. Ce trailer nous montre que la version 1.3 servira en quelque sorte d’épilogue pour ce monde, avant de passer à de nouvelles histoires.

En plus d’une nouvelle mise principale, on pourra également découvrir quatre quêtes de compagnons en plus, qui seront disponibles pour Dan Heng, Lynx, Luka et March 7th.

Les nouveaux personnages et les bannières de la version 1.3

Le premier personnage important de cette mise à jour, c’est bien sûr Dan Heng dans sa version Imbibitor Luna de type Imaginaire et Destruction. Il a la particularité de pouvoir consommer plusieurs points de compétences d’un coup pour lancer une attaque, faisant plus de dégâts à plus d’ennemis.

On découvre ensuite Fu Xuan, personnage de type Quantique, avec la Conservation. En plus de pouvoir se soigner toute seule avec son talent passif, elle peut aussi lancer une barrière sur ses alliés pour absorber les dégâts infligés à ces derniers. Chacun des deux personnages 5 étoiles aura droit à son propre cône de lumière 5 étoiles.

Enfin, un troisième personnage sera ajouté, cette fois-ci un 4 étoiles de type Quantique et Abondance. Il s’agit de Lynx, sœur de Gepard et Serval. Il s’agira surtout d’un personnage pouvant soigner vos alliés et augmentant leurs PV Max tout en augmentant l’agression ennemie vers vos tanks.

Côté bannière, on retrouvera d’abord Dan Heng aux côtés des personnages 4 étoiles que sont March 7th, Asta et Yukong. Pour la seconde bannière, ce sera donc Fu Xuan avec les personnages 4 étoiles Lynx, Pela et Hook.

Les événements et améliorations de la version 1.3

On découvrira tout d’abord un événement centré sur un nouveau quartier de Xianzhou, qu’il faudra reconstruire à notre sauce en plaçant les commerces et établis aux bons endroits pour générer un maximum de profit.

Un petit aspect gestion qui est là pour durer, car si les missions de ces événements donneront lieu à des récompenses temporaires inédites, telles qu’un exemplaire de Sushang, vous pourrez aussi le retrouver en tant que mode permanent après la version 1.3. Il donnera accès à d’autres cadeaux, notamment des fonds d’écran pour le menu du téléphone.

L’Univers Simulé s’apprête aussi à évoluer avec un mode à part, dans lequel on naviguera à partir d’une carte façon damier pour aller d’arène en arène dans des domaines générés aléatoirement. Un mode complet qui change la donne avec une nouvelle façon de progresser, toujours façon rogue-like avec des choix, mais de manière encore plus poussée.

Autre nouveauté notable : l’augmentation du niveau d’énergie, qui passe désormais à 240. Ce qui n’est pas rien dans un gacha, puisque cette augmentation vous permettra d’effectuer plus d’actions par jour. D’autant plus que si vous ne poucez pas vous connecter régulièrement, le jeu va mettre en place un système de réserve pour ne pas perdre l’énergie que vous auriez pu accumuler. Bien pratique.

Notez aussi que pour la version 1.3, comme pour chaque mise à jour sur le jeu, un bonus de connexion permettant d’obtenir 10 tickets d’invocations sera mis en place.

Les codes Jades stellaires

Voici les codes à entrer rapidement en jeu pour obtenir des Jades stellaires et d’autres récompenses :

LANPVGET8HFT

BA7NCHFA9HWX

ASN6CHXBRHW3

Quand sortira la version 1.3 de Honkai Star Rail ?

La version 1.3 de Honkai Star Rail sera disponible dès le mercredi 30 août, très tôt dans la matinée. Vous recevrez des Jades stellaires en compensation pour la courte maintenant qui aura lieu avant cela.

Honkai Star Rail est pour le moment disponible sur PC, iOS et Android, mais il arrivera également plus tard sur les consoles PlayStation, d’ici la fin de l’année, sans plus de précisions. N’hésitez pas à consulter nos guides pour en savoir plus.