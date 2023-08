Honkai Star Rail s’apprête à présenter sa version 1.3, mais dévoile déjà les personnages de la version 1.4

La version 1.3 de Honkai Star Rail est pour bientôt, puisque le live de présentation de cette update aura lieu demain, le vendredi 18 août à 13h30 précisément. On y découvrira donc les nouveautés de cette version ainsi que les personnages inédits, mais comme d’habitude, HoYoverse ne perd pas de temps et nous présente déjà les personnages à venir dans la mise à jour suivante, la version 1.4.

La première héroïne inédite sera Jingliu, une guerrière légendaire à la recherche d’un pouvoir pouvant égaler les dieux. Il s’agira ici d’un personnage 5 étoiles, tout comme Topaz, accompagnée par son petit partenaire Numby, qui formeront visiblement un duo assez unique dans le jeu. Enfin, un nouveau personnage 4 étoiles sera aussi de la partie avec Guinaifen, une voyageuse qui habite désormais sur le Xianzhou par accident. On découvrira ces personnages plus en détails dans quelques semaines, après avoir vu ce que nous réserve la version 1.3.

One of the legendary heroes making up the High-Cloud Quintet, and bestowed with the title "Transcendent Flash." Having ascended beyond mortal concepts of victory, she chose to walk a different… pic.twitter.com/mAbvcBFIvK

Character Card | Jingliu "Whoever wishes to learn my swordplay, I will teach them."

"Money is a means, not an end. Work should make you happy… That's the most fundamental principle." Topaz, Senior Manager of the Strategic Investment Department in the Interastral Peace Corporation, and leader of the… pic.twitter.com/v2d0s9Lirz

"Extraterrestrial Satellite Communication" Guinaifen

"Would you like to see me break that stone slab with my chest?"

An outworlder who ended up residing on the Xianzhou by accident. She is now a passionate and vivacious street performer.

With her real name being Guinevere,… pic.twitter.com/n1zVBWB3OV

