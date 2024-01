Zenless Zone Zero : Le jeu d’action de HoYoverse sortira aussi sur PS5

Une version PS5 mais toujours pas de date en vue

La vidéo présentée lors du State of Play ne présentera rien de nouveau à celles et ceux qui connaissent déjà parfaitement le jeu, mais elle sert surtout à préciser que le jeu est aussi en développement sur PlayStation 5. Ce qui n’est pas vraiment une surprise étant donné que les jeux du studio sortent maintenant naturellement sur PS5. Mais il reste encore à savoir si Zenless Zone Zero arrivera en même temps sur la console de Sony et sur les autres plateformes. Pour le moment, HoYoverse ne semble pas vouloir lâcher de date de sortie, et ce pour n’importe quelle version.

Zenless Zone Zero sortira également sur PC, iOS et Android. Si vous souhaitez en savoir un peu plus sur ce free-to-play, n’hésitez pas à consulter notre dernier aperçu à son sujet.