Zelda Tears of the Kingdom : Combien de temps s’est écoulé entre Breath of the Wild et cet épisode ?

Attention, les explications contiennent des spoilers sur l’une des quêtes annexes du jeu.

Combien d’années entre Breath of the Wild et Tears of the Kingdom dans le jeu ?

Le temps a passé depuis les évènements de The Legend of Zelda: Breath of the Wild et Hyrule a bien changé depuis. Malgré tout, pour connaitre le nombre d’années qui se sont écoulées jusqu’à The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, il faut bien chercher.

Nous en avons la confirmation grâce à ce bon vieux Grosaillieh ou du moins grâce à sa progéniture. Dans Breath of Wild, vous avez peut-être assisté à son mariage avec une femme Gerudo nommée Kornuieh. Dans Tears of the Kingdom, ils ont désormais une fille du nom de Tinieh. Lors de la quête « Le départ de Tinieh », celle-ci doit malheureusement quitter sa famille pour rejoindre la cité Gerudo.

Comme nous l’explique Grosaillieh, la tradition Gerudo veut que chaque enfant rejoigne la cité pour éviter tout contact avec les hommes. Le détail qui compte est que l’enfant doit quitter son foyer à « l’âge de raison », un terme qui désigne la capacité des enfants à raisonner. Généralement, l’âge de raison se situe entre 6 et 7 ans. On peut donc en conclure que The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom se situe environ 6 ans après The Legend of Zelda Breath of the Wild.

Ironiquement, cela correspond à peu près à l’écart de sortie entre les deux jeux. On peut dire que Nintendo a bien calculé son coup. Vous avez maintenant une meilleure idée des changements que vous allez observer en explorant Hyrule et des personnages que vous allez revoir.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom est disponible dès maintenant sur Switch. Vous pouvez aussi consulter nos estimations de la durée de vie pour gérer votre temps de jeu.