The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, combien de temps pour finir le jeu ?

Quelle est la durée de vie de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom ?

Vous allez en passer du temps sur ce jeu, mais comme le souligne notre test, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom signe un nouveau chapitre dans la légende du monde ouvert introduit par Breath of the Wild. Nintendo a effectué un travail remarquable pour renouveler l’aventure. A titre de référence, nous avons plus de 150 heures de jeu au compteur. Voici comment se découpe le temps de jeu de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom selon nous :

Histoire principale : Entre 50 et 60 heures environ

: Entre 50 et 60 heures environ Histoire principale + quêtes secondaires : Entre 100 et 130 heures environ

: Entre 100 et 130 heures environ Histoire principale + quêtes secondaires + missions : 150 heures et plus environ

Gardez bien en tête que ces estimations pourront varier selon votre façon de jouer, sans oublier le temps de résolution des nombreuses énigmes. Nous sommes en tout cas assez confiant dans nos chiffres concernant l’histoire principale bien que d’autres quêtes annexes doivent d’abord être accomplies pour avancer.

Si l’on exclut quelques quêtes secondaires assez longues où vous devez par exemple chercher des lieux cachés sur la carte, vous en aurez approximativement pour plus d’une centaine d’heures. Par contre, si l’on ajoute la tonne de missions disponibles dans le titre, la durée de vie explose et c’est sans compter sur les nombreux secrets à dénicher. N’oublions pas non plus que Nintendo en a remis une couche avec les Korogus et les sanctuaires.

On ne veut pas tout dévoiler du jeu, mais celui-ci est vraiment massif et vous allez explorer durant un très long moment. Malgré tout, ce qui rend la durée de vie de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom quasi infini, c’est son système de construction qui va sans doute vous faire passer des heures pour créer des choses plus incroyables les unes les autres. Tester les combinaisons d’armes et bouclier avec l’Amalgame vous prendra aussi quelques heures en expériences concluantes ou non.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom sera disponible ce 12 mai 2023 sur Switch. N’hésitez pas à consulter notre article avec tous les accessoires liés au jeu pour être fin prêt pour le jour J.