The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 serait trop propre pour tourner sur la Switch actuelle selon des analystes

Le report de The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 à l’année 2023 n’avait rien de très surprenant, étant donné que l’on avait très peu de nouvelles du titre depuis plusieurs mois. Si Nintendo a déclaré que ce report était motivé afin de fournir la meilleure expérience possible, certaines personnes se sont demandées si le jeu n’avait pas été décalé afin de de se rapprocher de la sortie d’une nouvelle Switch, qui fait l’objet de rumeurs depuis de nombreuses années maintenant. Et un indice de plus irait bien dans ce sens, du moins en théorie.

Nouvelle Switch ou trailer upgradé ?

L’équipe de Digital Foundry s’est amusée à décortiquer les dernières images de ce The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 (qui ne se nomme pas officiellement comme cela, mais on fera avec) afin de constater que cette suite semble être un peu trop ambitieuse pour tourner sur Switch, du moins sur la Switch actuelle selon John Linneman (propos retranscrit par GamesRadar) :

« Cette bande-annonce était intéressante car la qualité de l’image semblait assez bonne, je pense. J’ai été un peu surpris par la netteté et la clarté de celle-ci par rapport à l’original en général. »

Il déclare aussi que certains détails comme les nuages volumétriques ou l’anti-aliasing présent dans la vidéo semblent être un peu trop propres pour la Switch, ce à quoi Alex Battaglia répond :

« Ça pourrait être la prochaine Switch, ou ça pourrait simplement être une bande-annonce un rendu, une résolution et des paramètres plus élevés. »

La deuxième option semble effectivement la plus plausible. Nombreux sont les trailers qui font bonne figure et qui ne représentent pas le jeu final, surtout lorsque ces trailers sont diffusés bien en amont de la sortie. Mais nul doute que cela donnera du grain à moudre aux amateurs de la théorie de la Switch Pro, dont on attend toujours une confirmation.