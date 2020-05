Yuna Azetta rejoint le casting de Tales of Crestoria

Les personnages de Tales of Crestoria continuent de se présenter chacun leur tour. Après nous avoir dévoilé Kanata Hjuger, Misella, Vicious et Aegis Alver, voici le personnage de Yuna Azetta.

Une jeune journaliste

Yuna Azetta est une jeune journaliste compétente avec une personnalité souriante et gaie et un penchant pour le mensonge. Ses plaisanteries incessantes peuvent la faire passer pour folle et peu fiable, mais elle est prête à risquer sa vie pour la vérité. Elle vend aussi des informations illicites à Vicious.

Nom : Yuna Azetta

Voix : Ayane Sakura

Age : 17 ans

Taille : 163 centimètres

Anniversaire : 20 juin

Tales of Crestoria est prévu début juin sur IOS et Android.