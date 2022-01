Yu-Gi-Oh! Master Duel cartonne sur Steam

Le Free to Play Yu-Gi-Oh! Master Duel est sorti il y a à peine deux jours, et le moins que l’on puisse dire, c’est que son lancement semble réussi si l’on en croit les premières données observées sur Steam.

Les duellistes ont répondu présent

Bien que l’on attende encore la sortie des versions iOS et Android, Yu-Gi-Oh! Master Duel est disponible depuis le 19 janvier dernier sur PC (via Steam), Switch, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series X. Cette adaptation du célèbre jeu de cartes propose un rendu fidèle aux règles TCG et OCG en plus de profiter d’un habillage attractif avec de belles animations.

Même s’il va falloir attendre pour savoir si cela va durer sur la longueur, on peut dire que ça démarre fort pour Konami. En effet, uniquement pour la version PC via Steam, le soft est déjà dans le top 4 des jeux les plus joués sur la plateforme de Valve. A l’heure où l’on écrit ces lignes, Yu-Gi-Oh! Master Duel enregistre un petit peu moins de 216 000 joueurs simultanés (avec pic de 241 038 atteint dans la journée) selon SteamDB. Il se place juste devant Apex Legends, une autre titre en Free to Play très populaire.

Nous sommes d’ailleurs en train de l’essayer à la rédaction et il faudra un peu de temps pour voir si son modèle économique tient la route. Pour en savoir plus sur Yu-Gi-Oh! Master Duel, n’hésitez pas à consulter notre récent aperçu.