Yu-Gi-Oh! Master Duel s’offre une sortie surprise, le free-to-play sort aujourd’hui

Il y a peu, on a pu essayer Yu-Gi-Oh! Master Duel afin de voir si ce free-to-play avait les qualités requises pour être l’adaptation la plus complète du célèbre jeu de cartes. Et il y avait de quoi être enthousiaste, même si les questions autour de son modèle économique demeuraient. Des questions qui pourront très vite trouver une réponse, puisque sans prévenir, Konami vient sortir le jeu sur toutes les consoles et PC.

MAJ : Les serveurs sont désormais ouverts.

L’heure du duel, c’est maintenant

L’éditeur a donc annoncé la sortie surprise aujourd’hui même de Yu-Gi-Oh! Master Duel, qui est dès à présent disponible gratuitement sur PC via Steam, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch. Pas de nouvelles concernant la version mobile pour le moment.

Cependant, il semblerait que tous les serveurs ne soient pas prêts à l’heure où l’on écrit ces lignes, comme l’atteste notre capture maison sur Steam, mais tout devrait logiquement ouvrir dans la journée.

Pour rappel, le titre propose près de 10 000 cartes à collectionner, avec un mode solo pour bien apprendre les règles du jeu, avant de se lancer dans les duels. Si vous souhaitez en savoir plus sur Yu-Gi-Oh! Master Duel, n’hésitez pas à consulter notre dernier aperçu.