Aperçu Yu-Gi-Oh! Master Duel – Une future adaptation incontournable

Malgré toutes les critiques envers Konami concernant le jeu vidéo, on ne peut pas lui enlever la bonne gestion de l’une de ses licences fétiches, Yu-Gi-Oh!. Le jeu de cartes est toujours aussi populaire et est l’un des plus joués au monde. En matière d’adaptations, il ne s’en sort pas trop mal non plus avec notamment le Free to Play Yu-Gi-Oh! Duel Links ou encore Yu-Gi-oh Rush Duel sorti récemment sur Switch et qui propose une nouvelle façon de jouer adaptée aux nouveaux et aux plus jeunes. Avec Yu-Gi-Oh! Master Duel, on nous promet une adaptation ultra fidèle de la pratique comme ceux que l’on a dans la vie courante.

Grâce à une session de preview organisée par Konami, nous avons pu voir le jeu de plus près (version PC).

Yu-Gi-Oh! absolument partout

De ce que l’on nous a montré jusqu’à présent, Yu-Gi-Oh! Master Duel s’annonce comme l’adaptation du jeu de cartes la plus ambitieuse à ce jour. Le titre est prévu pour sortir cette année en free to play sur PC (via Steam), PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Switch, iOS et Android. Cette grande gamme de plateformes est utilisée à bon escient puisque le jeu sera cross-play et cross-progression. Autrement dit, vous pourrez jouer contre n’importe qui et jouer avec votre compte absolument n’importe où.

Plus qu’une autre adaptation de l’anime incorporant un jeu de cartes fidèle ou adapté, Yu-Gi-Oh! Master Duel va s’émanciper des personnages de Kazuki Takahashi pour se concentrer sur le jeu de cartes en lui-même. On retrouvera ainsi les règles TCG et OCG. Pour expliquer brièvement, l’OCG (Original Card Game) est la première version du jeu de cartes distribuée dans le marché asiatique tandis que le TCG (Trading Card Game) est celle distribuée en Occident. Grossièrement, il y a des différences entre les deux au niveau de certaines règles mineures et des « ban list » (liste de cartes interdites en tournois officiel).

Une extension du jeu de cartes pour les compétiteurs et les joueurs du dimanche

Konami nous a bien précisé que Yu-Gi-Oh! Master Duel serait à la fois une alternative au jeu de cartes physiques et un complément. Même si le modèle économique du jeu n’a pas encore dévoilé ses contours, on peut penser que nous aurons quelque chose de similaire à Duel Links. Ce dernier n’est d’ailleurs pas trop contraignant si l’on joue assez régulièrement. On peut ainsi facilement y construire des decks solides de plusieurs archétypes en mettant éventuellement quelques euros pour obtenir des doublons importants. On espère donc quelque chose de similaire.

Avec plus de 10 000 cartes annoncées, attendez-vous à énormément de possibilités en matière de decks. Concernant les joueurs professionnels, on nous a également indiqué que Master Duel serait parfait pour faire du « theory build » afin de pouvoir tester facilement des constructions de decks sans devoir manipuler réellement une tonne de cartes. De plus, les tests lors de duels amicaux permettront également de vérifier l’activation de certains effets en cas de doute.

Enfin une adaptation agréable visuellement

Il est vrai qu’un plateau de jeu virtuel suffit pour faire quelques duels, cependant les jeux Yu-Gi-Oh! ont rarement fait l’effort de proposer un jeu attrayant. Ce n’est évidemment pas aussi important que les cartes, mais Yu-Gi-Oh! Master Duel semble enfin apporter un confort visuel satisfaisant. Que ce soit pour les invocations (fusion, synchro, pendule, link) ou encore les activations de chaînes, il impressionne.

Ce sera d’ailleurs le premier jeu de la licence à afficher une résolution en 4K sur les supports compatibles comme les consoles nouvelle génération et le PC.

Certes, il n’y a plus de cinématiques pour les monstres fétiches comme le Magicien de ténèbres ou le Dragon Blanc aux Yeux Bleus, mais cela permet de ne pas casser le rythme et de mieux apprécier les jolis artwork. On pourra également personnaliser son environnement du duel avec notamment des terrains de jeu, des boites de rangement, des protections de cartes, et même le monstre signature qui sera de notre côté du plateau.

Un mode solo pour débutants et explorer le lore des cartes

On parlait plus haut d’une émancipation du manga et de l’anime, mais Konami a eu la bonne idée d’innover dans le mode solo en nous proposant d’en apprendre plus sur le lore des cartes. Chaque archétype possède une histoire et on pourra apparemment les explorer à travers différentes aventures. Même les joueurs de longue date pourront ainsi expérimenter différents types de decks en débloquant des chapitres.

On n’oublie pas évidemment les débutants avec un long tutoriel très complet et pas à pas. Au fil des années, Yu-Gi-Oh! a étoffé ses règles et surtout ses méthodes d’invocation. Il y a donc de quoi être perdu. Avec ce mode solo, vous allez apprendre comment invoquer des montres, utiliser des cartes magiques et pièges, etc. Chaque étape de l’apprentissage sera ponctué d’un duel en condition réel afin de voir si vous avez bien compris le principe.

Bien entendu, compléter les différentes campagnes vous octroiera de nombreuses récompenses comme des cartes ou bien des éléments de personnalisation que nous avons évoqués précédemment. Il reste encore des fonctionnalités que Konami n’a pas encore révélé, mais on peut s’attendre à une expérience multijoueur assez riche pour affronter ses amis et les autres joueurs du monde entier.