Accueil » Actualités » Ys X : Le prochain épisode sortira avant septembre 2023 sur PS4, PS5 et Switch

Pour le 35ème anniversaire de la série, Falcom avait annoncé que Ys X était en préparation (si c’est bien son nom), sans pour autant partager beaucoup de détails hormis le fait que le jeu pourrait s’inspirer, en partie, des jeux de From Software. Une seule image avait été montrée pour l’occasion, mais celle-ci en montrait trop peu pour que l’on sache vraiment à quoi s’attendre. Heureusement, on devrait en savoir plus très prochainement, puisque le titre compte bien sortir dans les prochains mois.

Trois jeux Switch à venir, dont Ys X

Le dernier rapport financier de l’éditeur nous permet d’avoir une meilleure idée de ce qui arrive à l’horizon pour Falcom. Avant toute chose, on retiendra que ce dernier compte sortir pas moins de trois jeux sur Nintendo Switch avant septembre 2023.

Et Ys X en fera partie, puisque pour cet épisode devrait lui aussi sortir avant septembre 2023 sur PS4, PS5 et Switch. On ignore l’identité des deux autres jeux pour le moment.

Cela étant dit, on imagine que cette deadline ne concerne que le Japon. Il est courant de voir les épisodes de cette licence sortir dans un premier temps là-bas, avant de nous parvenir en Occident. Toujours est-il qu’avec l’espoir de le voir sortir d’ici un peu moins d’un an, le jeu pourrait prochainement nous en dire beaucoup plus avec des premières images in-game.