Ys IX: Monstrum Nox : L’action-RPG sortira pendant le printemps 2023 sur PlayStation 5

Disponible chez nous, en Europe, depuis l’an dernier sur PC, PlayStation 4, Nintendo Switch et Google Stadia, Ys IX: Monstrum Nox va bientôt arriver sur PlayStation 5. Comme annoncé hier dans un trailer diffusé par l’éditeur NIS America, l’action-RPG développé par Falcom sortira pendant le printemps 2023 sur la console de Sony. Notez que cette version intègrera day one tous les contenus additionnels cosmétiques accessibles sur les autres plateformes.

Une Limited Edition déjà en précommande

En plus de partager cette information, NIS America a lancé sur son store officiel l’ouverture des précommandes pour la Limited Edition du titre. Contre la somme de 89,99$, celle-ci contient : l’édition Deluxe du jeu sur PlayStation 5, la bande originale sur CD, un artbook, un court roman faisant office de préquel au périple d’Adol « Le Rouge » Christin intitulé « The Lost Sword », des cartes à collectionner, un puzzle de 200 pièces et un boitier collector.

Rendez-vous dans les prochains mois pour (re)découvrir Ys IX: Monstrum Nox sur PS5. Si vous souhaitez en apprendre davantage sur cette production, n’hésitez pas à consulter notre test dédié à la version PS4 publié fin janvier 2021.