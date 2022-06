Ys X : Le prochain épisode proche d’un Souls-like ?

Et si après 35 ans d’existence, l’avenir de la licence Ys était le symbole d’un gros changement pour la série ? C’est en tout cas ce que semble nous faire comprendre le président de Falcom à travers une interview avec le magazine japonais Famitsu. Il nous révèle ainsi les premiers détails du prochain opus des aventures d’Adol Christin.

Un Ys Souls-like : bonne ou mauvaise idée ?

A l’occasion du 35eme anniversaire de la série d’Action RPG « Ys », le président de Falcom, Toshihiro Kondo, révèle les premiers détails du prochain jeu de la saga. Nous avons même droit à un premier concept-art où l’on voit Adol accompagné d’une jeune femme armée d’une hache et d’un bouclier. Ils semblent affronter une sorte d’oiseau-démon géant, mais on peut constater qu’ils sont tous deux reliés par un lien bleuté via leurs poignets et que leurs attaques forment un « X ». On peut donc penser à une nouvelle fonctionnalité où l’on combat avec un équipier.

Concernant les autres informations révélées par Toshihiro Kondo (via Ryokutya2089 et Gematsu), on apprend d’abord que ce « Ys X » va relever un peu le challenge proposé habituellement. Nous pourrions donc avoir un Ys Souls-like même s’il faut comprendre par-là que le jeu aura sa propre vision du genre. Un Souls-like plus léger où il faudra lire les mouvements des ennemis lors de duels. Le président de Falcom insiste sur le fait qu’il est vital d’ajouter de nouveaux éléments de gameplay.

Chaque Ys dépeint une aventure du journal d’Adol, cela signifie que les opus ne sont pas dans l’ordre chronologique et ne suivent pas un même fil (chaque jeu dispose d’une histoire et de personnages uniques) même si l’on retrouve parfois des clins d’œil. Ainsi, avec ce dixième opus, nous devrions retrouver un Adol plus jeune comme dans Ys I & II (dans les 16/17 ans). Le scénario pourrait se dérouler dans l’empire de Romun, un endroit d’où sont issus bon nombre d’ennemis de notre héros.

Un Adol juvénile permettra aussi de parler à une plus large audience sachant que Falcom désire porter le jeu sur le plus de plateformes possibles. Aucune n’a été annoncée pour le moment. Le studio a également exprimé le souhait de porter les précédents jeux sur les dernières plateformes.

Nous devrions avoir plus d’informations dans les semaines ou mois qui viennent. On rappelle que Ys IX : Monstrum Nox est le dernièr opus en date. Il est disponible sur PC, PS4, Switch et Stadia.