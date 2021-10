Xbox pourrait bien travailler sur un Action-RPG par Brass Lion Entertainment, lié au Wu-Tang Clan

C’est décidément la journée des rumeurs un peu folles. Après un potentiel Smash-like du côté de Warner Bros, ce serait un jeu lié au Wu-Tang Clan qui serait en préparation chez Xbox si l’on en croit les sources de Windows Central, corrélées par Jeff Grubb (toujours lui) de VentureBeat.

Un jeu coop en prévision ?

Les amateurs de hip-hop connaissent sans doute l’immense groupe Wu-Tang Clan, mais ils ne s’attendent pas forcément à ce que celui-ci soit au coeur d’un jeu vidéo, même si l’on a déjà eu droit à Wu-Tang : Shaolin Style il y a fort longtemps.

Selon les deux sources, un jeu de type Action-RPG lié au Wu-Tang Clan serait bien en préparation chez Brass Lion Entertainment, et serait prévu comme une exclusivité Xbox. Le titre serait pour l’instant connu en interne comme étant le projet Shaolin, et si l’on en croit les récentes déclarations du studio, le titre pourrait avoir une direction artistique de type « anime ». Evidemment, la bande-son serait confiée au Wu-Tang Clan.

Windows Central indique qu’il prendrait la forme d’un jeu à la troisième personne, avec des éléments de RPG et de la coopération jusqu’à 4 joueurs. On aurait alors droit à une campagne en plus d’un endgame riche en contenu, qui s’améliorerait au fil des saisons avec du contenu supplémentaire régulier. On parle alors de loot, de donjons procédural, bref, de tout ce qui permet de prolonger la vie d’un jeu au fil des mois.

On prendra bien sûr des pincettes sur toutes ces déclarations en attendant une officialisation.