Xbox Partner Preview : Le résumé complet de l’émission (The Sinking City 2, Unknown 9…)

Vous retrouverez ici l’ensemble des annonces du Xbox Partner Preview, avec toutes les vidéos associées.

Unknown 9: Awakening

Date de sortie : été 2024

: été 2024 Plateformes : PC – PS4 – PS5 – Xbox One – Xbox Series

La conférence a commencé par un retour, celui d’Unknown 9, que l’on avait perdu de vue depuis des années maintenant. Le titre de Reflector Entertainment et Bandai Namco revient avec un nouveau visage, celui Anya Chalotra (Yennefer dans la série live The Witcher), qui interprète ici le rôle de Haroona, protagoniste du jeu, qui possède des pouvoirs mystérieux liés à une dimension étrange, le Fold. Le titre a présenté des nouvelles images, et il nous apprend surtout qu’il est presque prêt à sortir étant donné qu’il arrivera dès cet été.

Sleight of Hand

Date de sortie : Inconnue

: Inconnue Plateformes : PC – Xbox Series

Parmi les annonces à retenir ce soir, on pourra citer Sleight of Hand, un jeu d’action à la troisième personne avec des éléments d’infiltration et de deckbuilder. Oui, le mélange est plutôt étonnant et cette première bande-annonce ne laisse pas vraiment entrevoir comment tout cela va se présenter. On sait que l’on pourra tirer des cartes permettant de réaliser des actions comme étourdir les ennemis ou interagir avec l’environnement, et notre avancée sera rythmée par notre deck. Un titre atypique qui atterrira dans le Xbox Game Pass.

The Alters

Date de sortie : 2024

: 2024 Plateformes : PC – PS5 – Xbox Series

The Alters continue de se montrer avec cette fois-ci un aperçu plus détaillé de son gameplay. On incarne ici un survivant sur une planète inconnue, qui va pouvoir s’en sortir grâce à la manipulation de ses autres lui, des alters-ego créés basés sur des versions de lui-même ayant pris d’autres choix de vie (pensez multivers, tout ça). On nous rappelle aussi que le titre sera disponible dès sa sortie sur le Xbox Game Pass.

Creatures of Ava

Date de sortie : 2024

: 2024 Plateformes : PC – Xbox Series

Après un jeu nommé Effie relativement passé inaperçu, Inverge Studios revient avec Creatures of Ava, décrit comme un « jeu de conversation de créatures ». Comprenez par là que contrairement à un Pokémon ou à un Palworld, le but ne sera pas de capturer les créatures du coin pour arriver à vos fins, mais de vous allier à elles dans l’espoir de sauver la planète Ava. Un jeu entièrement non violent envers la faune locale, car les combats présentés ne demandent pas de taper sur les bêtes, mais de leur aspirer l’infection qui les ronge.

The Sinking City 2

Date de sortie : 2025

: 2025 Plateformes : PC – PS5 – Xbox Series

Frogwares est actuellement dans une situation très compliquée, étant donné que le studio est ukrainien. Affecté par la guerre dans son pays, il parvient malgré tout à continuer son travail sur des gros projets, comme The Sinking City 2. Le studio est parvenu à récupérer les droits complets sur sa licence après une dispute légale avec Nacon, et est maintenant en mesure de s’atteler à une suite, même s’il compte lancer une campagne Kickstarter pour finaliser le développement. Un second épisode presque inespéré, qui sortira donc l’année prochaine. Peu d’images pour le moment, mais la promesse est là.

Final Fantasy XIV

Date de sortie : 21 mars

: 21 mars Plateformes : Xbox

Final Fantasy XIV aura pris son temps avant d’être disponible sur les plateformes Xbox, mais l’attente est presque terminée. Le jeu est entré en bêta il y a de cela quelques semaines, et ce petit échauffement lui a visiblement suffi. C’est pourquoi il sortira finalement le 21 mars sur Xbox. Un MMO à ne pas manquer si l’univers vous parle et que vous possédez une console de Microsoft.

S.T.A.L.K.E.R.: Legends of the Zone Trilogy

Date de sortie : Disponible

: Disponible Plateformes : Xbox One – PS4

La mèche avait quelque peu été vendue ce matin par quelques revendeurs trop pressés. S.T.A.L.K.E.R.: Legends of the Zone Trilogy est bel et bien une réalité, avec les trois premières aventures de la licence qui arrivent enfin sur console. Et ce dès maintenant, puisque le titre est d’ores et déjà disponible. Une bonne mise en bouche pour mieux patienter jusqu’à l’arrivée de S.T.A.L.K.E.R. 2.

Monster Jam Showdown

Date de sortie : 2024

: 2024 Plateformes : PC – Xbox Series

Pour vraiment varier les genres, Monster Jam Showdown est venu nous présenter quelques gros bolides motorisés avec la promesse d’un jeu Monster Truck mettant en avant aussi bien des courses musclées que des démonstrations de pilotage dans des environnements clos. La sortie est prévue pour cette année.

Persona 3 Reload

Date de sortie : 12 mars (DLC 1) – Mai (DLC 2) – Septembre (DLC The Answer)

: 12 mars (DLC 1) – Mai (DLC 2) – Septembre (DLC The Answer) Plateformes : PC – PS4 – PS5 – Xbox One – Xbox Series

Persona 3 Reload vient de sortir et on pensait qu’Atlus aurait eu la décence d’inclure tout ce qu’ils voulaient dans ce remake, mais ce n’était visiblement pas le cas. Trois DLC ont donc été annoncés, deux concernant des costumes ou des musiques issus des autres jeux Persona, et un autre plus intéressant puisqu’il s’agit de The Answer, aussi appelé Episode Aegis, qui est en quelque sorte un épilogue de l’aventure. La sortie de cette extension est prévue pour le mois de septembre.

The First Berserker: Khazan

Date de sortie : Inconnue

: Inconnue Plateformes : PC – PS5 – Xbox Series

La licence Dungeon Fighter Online n’est pas encore bien établie chez nous si l’on met de côté DNF Duel, ce qui n’empêche pas pour autant Nexon d’offrir à The First Berserker: Khazan une exposition internationale en étant présent dans cette conférence Xbox. Cet action-RPG décrit comme « hardcore » a donné de ses nouvelles avec quelques images de gameplay, pas toujours très fluides mais avec une direction artistique qui pourrait donner envie à certains. Pas encore de date pour le jeu.

Tales of Kenzera ZAU

Date de sortie : 23 avril

: 23 avril Plateformes : PC – PS5 – Xbox Series – Switch

Il ne reste plus que quelques semaines avant la sortie du metroidvania Tales of Kenzera ZAU, et c’est pourquoi le réalisateur et acteur Abubakar Salim est venu nous présenter une dernière fois son jeu avec quelques extraits de gameplay à l’appui. Rien de très neuf, mais un jeu toujours à surveiller.

Frostpunk 2

Date de sortie : 25 juillet

: 25 juillet Plateformes : PC

11 bits studios n’était pas là que pour présenter The Alters, puisque Frostpunk 2 était aussi présent pour dévoiler sa date de sortie fixée durant l’été. Du moins sur PC, puisque les versions consoles PS5 et Xbox Series sortiront quant à elles un peu plus tard. Le jeu de stratégie/city-builder a aussi présenté quelques images de gameplay et a réaffirmé sa sortie sur le Xbox Game Pass.

Kunitsu-Gami: Path of the Goddess

Date de sortie : 2024

: 2024 Plateformes : PC – PS5 – Xbox Series

Même après son premier trailer, on se demandait encore ce que pouvait bien être Kunitsu-Gami: Path of the Goddess, la nouvelle licence de Capcom. Il s’agira donc bien d’un jeu de chasse, mais plus stratégique qu’un Monster Hunter, dans la mesure où vous devrez ici faire vos préparatifs de jour tout en rassemblant les forces du village, pour mieux chasser la nuit contre les attaques des monstres. Ces villageois pourront avoir diverses capacités liées à des masques que vous pourrez leur attribuer. Le jeu sera bien disponible cette année et sera aussi compris dans le Xbox Game Pass.

Entre quelques retours inattendus et la présentation de jeux inédits, Xbox montre que le format du Xbox Partner Preview fonctionne plutôt bien, avec un bon rythme et des annonces convaincantes. Il lui manque peut-être LA grande annonce dont tout le monde parlerait, mais l’émission s’avère être assez solide.