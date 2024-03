Un été qui s’annonce très froid

Oui, la période estivale sera glaciale. Surtout le 25 juillet prochain, date à laquelle Frostpunk 2 sera disponible sur PC. Le jeu de gestion sera disponible sur Steam, Epic Games Store et GOG, et sera également inclus dans le PC Game Pass. Les versions consoles promises sortiront bien en décalé, à une date encore inconnue, sur PlayStation 5 et Xbox (et donc Game Pass console).

Rien de bien nouveau dans cette bande-annonce diffusée au Xbox Partner Preview, si ce n’est quelques images inédites. On reste sur la suite du jeu de gestion à succès, qui sera en plus ambitieux et qui se basera toujours sur un contexte post-apocalyptique aux enjeux encore plus importants. On apprend tout de même qu’une édition Deluxe verra le jour, avec le jeu, un accès à la bêta pour le mode sandbox en avril, trois DLC payants et un accès anticipé à l’histoire, 72 heures avant tout le monde. Une nouvelle digitale, un artbook et une bande-son numériques seront également présents.