Une trilogie pour STALKER ?

L’annonce a été lâchée un peu trop tôt : plusieurs revendeurs japonais, tels que Rakuten, Neowing et Biccamera (repérés par Gematsu) ont mis en ligne une fiche produit concernant un certain S.T.A.L.K.E.R.: Legends of the Zone Trilogy. Loin d’être un placeholder puisque les pages s’accompagnent déjà d’une illustration principale et de quelques screenshots, confirmant sans grande difficulté une mise en ligne précoce du jeu avant son annonce.

Cette trilogie devrait ainsi regrouper S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chernobyl, S.T.A.L.K.E.R.: Clear Sky et S.T.A.L.K.E.R.: Call of Pripyat, autrement dit les premières aventures de la franchise sorties respectivement en 2007, 2008 et 2009. Les revendeurs indiquent des précommandes pour une version physique à venir sur PlayStation 4, listée au 27 juin pour le Japon. En plus de compiler les trois volets, cette trilogie marquerait donc la première sortie de ces jeux sur consoles.

Une occasion idéale donc pour (re)découvrir ces titres avant l’arrivée de STALKER 2: Heart of Chornobyl, prévu pour le 5 septembre sur PC, Xbox Series et Game Pass. On imagine évidemment que cette trilogie débarquera également sur Xbox One. Reste à savoir si elle sera aussi publiée sur d’autres plateformes, comme la nouvelle génération ou le PC, ce qui ne serait pas très étonnant. Quant au timing, avec la diffusion d’un Xbox Partner Preview plus tard dans la journée, on ne doute pas une seule seconde que l’officialisation se fera aujourd’hui.