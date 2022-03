Xbox : Microsoft aurait toujours dans l’idée de préparer une conférence pour l’E3 2022

La tenue de l’E3 2022 est encore bien incertain. Si on aura bien droit à un Summer of Gaming qui ponctuera l’été de divers événements, le salon californien devrait à nouveau opter pour une édition numérique, s’il n’est pas tout simplement annulé pour cette année par l’ESA. Quid des conférences habituelles de début juin alors ? Eh bien selon le journaliste Jeff Grubb, qui a récemment vu juste à propos de Dead Space Remake, Microsoft serait tout de même partant pour avoir sa grosse conférence habituelle lors de cette période.

E3 ou pas, Microsoft y va

Le journaliste de GamesBeat déclare cela dans le podcast du site, comme cela a été repéré par VGC, qui indique avoir eu les mêmes échos. Jeff Grubb parle alors d’une prise de parole importante pour le groupe Xbox au mois de juin, comme lors des E3 précédents :

« J’aurai probablement plus à dire à ce sujet bientôt, mais cela arrive en juin, pas en mai. Ils pourraient faire quelque chose en mai ou en septembre, je ne sais pas, mais je sais qu’ils prévoient une émission de type E3 en juin. Ils parlent à des partenaires pour présenter des gros jeux là-bas. C’est en cours en ce moment et nous sommes en mars, donc ce n’est pas comme s’ils pouvaient changer de stratégie ou faire demi-tour. Ils vont dans cette direction et ils vont faire quelque chose durant cette période. »

On imagine que Starfield pourrait facilement être la star de la conférence, tandis qu’Activision pourrait présenter des choses là-bas, quand bien même le rachat ne sera pas encore finalisé. Mais il faut donc s’attendre à une grosse présentation Xbox en juin, et ça ne sera pas pour déplaire aux fans de la marque.