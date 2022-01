L’E3 2022 se dirigerait vers un événement numérique, le Summer Game Fest annoncé dans la foulée

Avec la crise sanitaire actuelle et le variant Omicron qui complique à nouveau les rassemblements, on se doutait que le retour des événements physiques pour le jeu vidéo, ce n’est pas vraiment pour tout de suite, malgré la tenue des Game Awards. C’est donc sans grande surprise que l’on apprend ce soir que l’ESA aurait décidé que l’E3 2022 serait uniquement numérique cette année. Et Geoff Keighley était là en embuscade.

VentureBeat fait tomber l’information ce soir, en indiquant que l’ESA préfère a priori opter pour le numérique suite aux inquiétudes concernant le variant. L’E3 continue donc sa mue vers un format numérique, comme pour l’édition 2021, qui n’avait pas séduite le public.

Cependant, IGN mentionne de son côté que même l’événement numérique n’est pas encore tout à fait certain, puisque l’ESA ne souhaite encore rien révéler.

Le site nous apprend aussi que l’ESA aurait décidé d’abandonner l’événement physique il y a de cela quelques mois, sans le dire à personne, notamment suite aux polémiques de l’an passé (comme les fuites d’informations personnelles). Plusieurs acteurs majeurs de l’industrie n’auraient d’ailleurs pas reçu de consignes ou d’indications (comme ça serait le cas en temps normal à cette période de l’année), ce qui serait étrange même si l’événement ne serait que numérique.

This Summer, we're excited to see you for #SummerGameFest 22, featuring another spectacular Kickoff Live! show hosted by @geoffkeighley and events from the world's leading game developers and publishers.

Sign up at https://t.co/gO9QVWnsZd for more details. pic.twitter.com/5sN6mMOh8c

— Summer Game Fest 2022 (@summergamefest) January 6, 2022