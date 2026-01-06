Xbox Game Pass : Star Wars Outlaws, MIO: Memories in Orbit, Resident Evil et d’autres pour ce mois de janvier prometteur
Florian
Bonne année ! Nous vous avons déjà présenté les sorties jeux vidéo du mois de janvier avec quelques surprises pour démarrer l’année, mais le programme d’abonnement de Microsoft semble vouloir nous gâter avec les premiers ajouts de 2026 et déjà de belles trouvailles comme un certain Star Wars Outlaws et même un jeu français.
Les sorties à venir sur le Xbox Game Pass
Un début d’année assez chargé pour le catalogue du service Xbox Game Pass, avec quelques titres très récents dont le très agréable Lost in Random: The Eternal Die, mais aussi des jeux issus de grosses licences comme Star Wars Outlaws ou Resident Evil Village, pour fêter l’arrivée prochaine de Resident Evil: Requiem.
Voici la liste des jeux qui arriveront prochainement dans le Xbox Game Pass :
- Brews & Bastards (Cloud, PC et Xbox Series X|S) – Déjà disponible (Ultimate, Premium, PC)
- Little Nightmares Enhanced Edition (Cloud, Appareils portables, PC et Xbox Series X|S) – Déjà disponible (Ultimate, Premium, PC)
- Atomfall (Cloud, Console, Portable et PC) – 7 janvier (rajout dans le palier Premium)
- Lost in Random: The Eternal Die (Cloud, Xbox Series X|S, Appareils portables et PC) – 7 janvier (rajout dans le palier Premium)
- Rematch (Cloud, PC et Xbox Series X|S) – 7 janvier (rajout dans le palier Premium)
- Warhammer 40,000: Space Marine – Master Crafted Edition (Cloud, PC et Xbox Series X|S) – 7 janvier
- Final Fantasy I (Cloud, Xbox Series X|S et PC) – 8 janvier (Ultimate, Premium, PC)
- Star Wars Outlaws (Cloud, PC et Xbox Series X|S) – 13 janvier (Ultimate, PC)
- My Little Pony: A Zephyr Heights Mystery (Cloud, Console, Appareils portables et PC) – 15 janvier (Ultimate, Premium, PC)
- Resident Evil Village (Cloud, Console et PC) – 20 janvier (Ultimate, Premium, PC)
- MIO: Memories in Orbit (Cloud, Appareils portables, PC et Xbox Series X|S) – 20 janvier, le jour de sa sortie (Ultimate, PC)
Qui dit arrivées dit aussi départs. Ainsi, plusieurs jeux s’apprêtent à quitter l’abonnement de Microsoft dès le 15 janvier prochain :
- Flintlock: The Siege of Dawn (Cloud, Appareils portables, PC et Xbox Series X|S)
- Neon White (Cloud, Console, Appareils portables et PC)
- Road 96 (Cloud, Console, Appareils portables et PC)
- The Ascent (Cloud, Console, Appareils portables et PC)
- The Grinch: Christmas Adventures (Cloud, Console, Appareils portables et PC)
Rappelons que ces titres sont disponibles en réduction jusqu’à 20% avant de faire leur départ du catalogue. Que pensez-vous de ces ajouts pour commencer l’année 2026 ? N’oublions pas qu’une conférence Developer Direct doit aussi avoir lieu ce mois-ci avec de potentielles surprises à prévoir.
