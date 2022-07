Accueil » Actualités » Xbox Game Pass : Peppa Pig et la Pat’Patrouille aux côtés de Yakuza en juillet

Après une fin de mois de juin en petite forme pour le Xbox Game Pass, le service revient avec un début de mois de juillet nettement plus solide. Et cette fois-ci, il y en aura pour tous les goûts, avec une liste qui plaira aussi bien aux petits qu’aux grands. Voici les jeux qui arriveront prochainement sur le Xbox Game Pass.

Les jeux du mois de juillet 2022

On remarquera tout d’abord que la saga Yakuza est largement mise en avant pour ce mois de juillet, mais aussi les jeux à destination des plus jeunes, comme Mon Amie Peppa Pig et Pat’Patrouille : le film, À la rescousse d’Adventure City, qui devraient plaire aux enfants. Voici la liste complète des prochains ajouts aux Xbox Game Pass :

Last Call BBS (PC) – Maintenant

Yakuza 0 (Cloud, Console & PC) – Maintenant

Yakuza Kiwami (Cloud, Console & PC) – Maintenant

Yakuza Kiwami 2 (Cloud, Console & PC) – Maintenant

DJMax Respect V (Cloud, Console & PC) – 7 juillet

Matchpoint: Tennis Championships (Cloud, Console & PC) – 7 juillet

Road 96 (Cloud, Console & PC) – 7 juillet

Escape Academy (Console & PC) – 14 juillet

Mon Amie Peppa Pig (Cloud, Console & PC) – 14 juillet

Overwhelm (PC) – 14 juillet

Pat’Patrouille : le film, À la rescousse d’Adventure City (Cloud, Console & PC) – 14 juillet

PowerWash Simulator (Cloud, Console & PC) – 14 juillet

Concernant les titres qui quittent le programme, voici les jeux qui ne seront plus disponibles sur le Xbox Game Pass dès le 15 juillet :