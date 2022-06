Accueil » Actualités » Xbox Game Pass : FIFA 22, Far Cry 5, Naraka Bladepoint et d’autres pour terminer le mois de juin

La conférence Xbox-Bethesda nous a permis de voir que les 12 prochains mois du Xbox Game Pass seront radieux, avec des tas de titres qui sortiront directement sur le service, qu’ils soient en provenance des Xbox Game Studios ou d’éditeurs tiers. Mais on avait pas encore le planning précis pour cette fin de mois, ce que le constructeur vient de rectifier en nous annonçant les prochains jeux à débarquer dans l’abonnement.

La liste des jeux pour fin juin 2022

Le line-up de cette fin de mois de juin n’est pas aussi fourni que d’habitude, mais cela ne l’empêche pas d’avoir quelques gros titres à nous présenter, à commencer par le mastodonte FIFA 22. On notera aussi l’arrivée prochaine de Naraka Bladepoint, qui a justement été présenté lors de la dernière conférence, et qui arrive donc quelques mois après ses versions PC et PlayStation.

Voici la liste complète des ajouts au Xbox Game Pass :

Shadowrun Trilogy (Cloud et Console) – Disponible

Total War: Three Kingdoms (PC) – Disponible

FIFA 22 (Console et PC) EA Play – 23 juin

Naraka: Bladepoint (Cloud, Console et PC) – 23 juin

Far Cry 5 (Cloud, Console et PC) – 1er juillet

Dès le 30 juin, des jeux vont aussi quitter l’abonnement, à savoir :