Xbox Game Pass : Hades, Skate ou encore Curse of the Dead Gods à l’honneur en août

Suite aux ajouts du PS Now que l’on a pu découvrir hier, on attendait ceux du Xbox Game Pass pour ce début du mois. La dernière fournée nous avait offert la possibilité de jouer beaucoup de titres, comme Cris Tales, The Ascent ou encore Microsoft Flight Simulator (sur consoles), voyons maintenant ce que nous réserve le mois d’août.

Les nouveautés d’août 2021

Ce nouveau mois sera visiblement sous le signe des roguelites, avec l’arrivée d’Hades dans le programme, mais aussi de Curse of the Dead Gods. On notera également l’arrivée de Skate, mais aussi des jeux Codemasters qui intègrent l’EA Play, comme Dirt 4 ou F1 2020. Voici la liste des ajouts pour ce début du mois d’août dans le Xbox Game Pass :

Curse of the Dead Gods (Cloud, Console & PC) – 5 août

Dodgeball Academia (Cloud, Console & PC) – 5 août

Katamari Damacy Reroll (Cloud, Console & PC) – 5 août

Lumines Remastered (Cloud, Console & PC) – 5 août

Skate (Console) – 5 août

Skate 3 (Cloud) – 5 août

Starmancer (Game Preview) (PC) – 5 août

Dirt 4 (EA Play) – 10 août

Dirt Rally (EA Play) – 10 août

Dirt Rally 2.0 (EA Play) – 10 août

F1 2020 (EA Play) – 10 août

Grid (EA Play) – 10 août

Art of Rally (Cloud, Console & PC) – 12 août

Hades (Cloud, Console & PC) – 13 août

Microsoft Solitaire Collection: Premium Edition (PC) – 17 août

Pour ce qui est des départs, on pourra bientôt dire au revoir à GTA V, mais aussi à FFVII ou encore Darksiders Genesis :