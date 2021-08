PlayStation Now : NieR Automata, Ghostrunner et Undertale rejoignent le programme

Comme chaque début de mois, Sony nous dévoile les titres qui débarquent dans le PlayStation Now, à l’instar de Microsoft avec son Xbox Game Pass. Le mois de juillet était probablement l’un de mois les plus riches en nouveautés pour le programme, avec God of War ou Red Dead Redemption 2, et on sait désormais quels jeux prendront la relève en août.

Les jeux du mois d’août 2021

Pour ce mois d’août, ce sont seulement trois jeux qui arriveront dans le catalogue du PlayStation Now, mais pas des moindres. On notera tout d’abord le très bon Ghostrunner, un FPS nerveux mêlant parkour, cyberpunk et découpage d’ennemis à l’épée, mais aussi le déjà culte Undertale, qui rejoignent tous les deux le service.

La plus grosse arrivée reste cependant celle de NieR Automata, qui sera uniquement disponible jusqu’au 1er novembre 2021. Un bon timing pour le jeu qui profite de la sortie de NieR Reincarnation sur mobile pour que la licence refasse parler d’elle. Tous ces titres seront disponibles sur le PS Now dès demain.