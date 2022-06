Xbox : Fable et Perfect Dark absents lors de la conférence du 12 juin ?

Le Summer Game Fest et les festivités autour des conférences du mois de juin débutent officiellement ce soir (malgré un State of Play bien rempli la semaine dernière), et l’un des grands temps forts de ces prochains jours sera assurément le Xbox-Bethesda Showcase, qui aura même droit à une deuxième partie le 14 juin. Etant donné que Microsoft a déjà dévoilé beaucoup de jeux, on s’attend justement à ce que la conférence se concentre sur des retours, comme ceux de Fable ou Perfect Dark, mais selon Jeff Grubb, il faut déjà faire une croix sur l’apparition de ces deux jeux.

Deux atouts majeurs absents ?

Dans sa dernière émission Grubbsnax, relayée par le site Vandal, le journaliste fait le point sur ce qu’il faut attendre de la conférence, et ce qu’il ne faut justement plus espérer. Il cite le cas de Fable et Perfect Dark :

« Les deux grands jeux dont je suis presque sûr qu’ils n’y seront pas, ce sont Perfect Dark et Fable. J’ai pu en avoir la confirmation. Ces jeux ne sont pas prêts à être diffusés, ils ont tous les deux besoin de plus de temps. Ils auraient pu avoir des assets déjà prêts, ils auraient pu montrer le gameplay des deux jeux, mais ils ont tellement d’autres choses qu’ils doivent montrer et qu’ils doivent sortir qu’il semble qu’ils vont laisser de côté ces jeux pour en favoriser d’autres. Et puis l’année prochaine, ils reviendront avec Perfect Dark ou Fable. »

Cela reste évidemment à confirmer, mais on n’est pas vraiment surpris de l’absence de Perfect Dark, qui connaît un développement compliqué suite au départ d’une grande partie des effectifs de The Initiative, désormais plus qu’épaulé par Crystal Dynamics.

Pour Fable, on aurait cependant pu y croire un peu plus, et si on est jamais à l’abri d’une surprise, Jeff Grubb semble confirmer que le RPG sera aux abonnés absents. Réponse ce dimanche.