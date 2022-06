Microsoft : Un Xbox Games Showcase Extended le 14 juin en plus de la conférence, avec de nouveaux trailers

Vous l’avez sans doute noté dans votre agenda, Microsoft fera son entrée dans le Summer Game Fest avec sa propre conférence Xbox-Bethesda le 12 juin prochain. Cette présentation promet d’être riche en informations, mais visiblement, Microsoft aura encore du rab après cela. On apprend aujourd’hui qu’un Xbox Games Showcase Extended aura lieu le 14 juin pour présenter encore plus de nouveautés, avec des trailers inédits au passage.

Une conférence bonus pour en apprendre plus sur les jeux annoncés

Si Microsoft ne souhaite pas encore préciser la durée du Xbox-Bethesda Showcase du 12 juin, on sait d’ores et déjà que le constructeur nous donne à nouveau rendez-vous le 14 juin à 19h (heure française) pour 90 minutes de showcase en plus.

L’occasion pour Microsoft de revenir plus en détail sur certaines annonces du showcase du 12 juin, avec de nouvelles vidéos à l’appui, et quelques interviews des créateurs des jeux annoncés durant l’événement. De nouveaux trailers seront aussi au programme. A priori, on imagine que l’on doit comparer cela à un Nintendo Treehouse, avec donc plus de blabla, mais peut-être aussi plus de gameplay et plus de détails importants sur les futurs jeux du constructeur.

En bref, si vous n’êtes pas rassasiés après le 12 juin, vous pourrez contenter votre soif d’informations avec ce Xbox Games Showcase Extended le 14 juin, qui sera à suivre sur YouTube et Twitch. Vous retrouverez bien entendu toutes les informations de cette présentation directement sur notre site après la diffusion du showcase.